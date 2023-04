Willem II en NAC doen goede zaken richting play-offs om promotie

Willem II heeft zaterdagavond de vierde plaats op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. In Tilburg won de ploeg, na een 1-2 achterstand, met 3-2 van De Graafschap. Ook NAC Breda kan tevreden zijn: het won uiteindelijk met pijn en moeite van Roda JC: 4-2. De formatie van trainer Peter Hyballa is nu de nummer vijf in de stand.

Op basis van deze klassering hebben Willem II en NAC een prima perspectief voor de aanstaande play-offs om promotie naar de Eredivisie

Willem II – De Graafschap 3-2

Er leek ruim 50 minuten geen vuiltje aan de lucht voor Willem II, dat wordt getraind door Reinier Robbemond, die ruim een jaar geleden nog werd ontslagen bij De Graafschap. De thuisclub was veel beter dan de bezoekers uit Doetinchem. Het overwicht leverde slechts één doelpunt op, van clubtopscorer Elton Kabangu. Hij wist in de 35e minuut wel raad met een voorzet van Niels van Berkel.

Dat De Graafschap nog in een succesje kon blijven geloven, had het vooral te danken aan de tricolores. Binnen drie minuten stond het namelijk 1-2. Eerst maakte Philip Brittijn gelijk (54.) en daarna zette Camiel Neghli het duel op zijn kop door de Achterhoekers aan een voorsprong te helpen. Hij had wel de hulp van een Tilburgse verdediger nodig om Kostas Lamprou op het verkeerde been te zetten.

In de 68e minuut zorgde Van Berkel voor gerechtigheid (2-2) en kreeg Willem II ineens weer vleugels. Na een snelle aanval was het invaller Jeremy Bokila, die heerlijk raak schoot: 3-2. Hierbij bleef het, ook omdat Lamprou en de paal (twee keer zelfs) de 3-3 in de weg stonden. Verder keurde scheidsrechter Martin van den Kerkhof in de extra tijd .een treffer van de gasten af. Dankzij de winst heeft Willem II zelfs nog kans op de derde plaats.

NAC Breda – Roda JC 4-2

In drie van de vier Bredase treffers had Jort van der Sande een groot aandeel. Hij leverde de assists voor de 1-0, 2-0 en 3-1. De doelpunten kwamen op naam van Elias Már Ómarsson (12.), Ezechiel Banzuzi (23.) en Victor Wernersson, die in de 41e minuut ook tot zijn eigen grote verrassing fenomenaal raak schoot. Ondertussen had Niek Vossebelt(oud-speler van Willem II) al tegengescoord voor Roda JC.

Na rust kreeg NAC het steeds benauwder, al kwam de tegenstander uit Kerkrade niet tot veel kansen. Toch werd het 3-2 en wel door Arjen van der Heide. Daarna brak nog een lastig kwartier aan voor de thuisclub en moest trainer Peter Hyballa de longen uit zijn lijf schreeuwen om zijn manschappen bij de les te houden.

De winst werd pas in de extra tijd veiliggesteld. Invaller Sabir Agougil profiteerde van een uitglijder van de Limburgse keeper Rody de Boer. De bal belandde na een slechte uittrap van de Roda-keeper voor de voeten van Agougil, die vanaf een meter of veertig van het doel uithaalde. Voor Roda JC, dat nog even wordt getraind door Edwin de Graaf (ex-NAC), zit het seizoen er eigenlijk op.