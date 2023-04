Aanloop naar de bekerfinale: laatste supporters komen aan bij De Kuip

16.32

Tientallen bussen hebben 40 kilometer voor Rotterdam ruim een uur stilgestaan. Supporters in de bussen zijn bang dat ze niet op tijd voor de wedstrijd in De Kuip zullen zitten. "We moesten wachten op motoragenten", vertelt een supporter vanuit één van de bussen. "Nu rijden we weer, maar het gaat stapvoets". De meeste voetballiefhebbers hebben uren in Eindhoven gewacht totdat ze in de bus konden en vrezen nu te laat in Rotterdam aan te komen.