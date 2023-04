Frank Lammers pakt onze problemen aan in nieuwe serie bij Omroep Brabant

Frank Lammers schittert vanaf woensdag in een gloednieuwe online serie van Omroep Brabant. In ‘Ministerie van Brabantse Zaken’ maakt de acteur uit Mierlo korte metten met alle grote problemen in onze provincie. "Dat is nodig ook, er zijn wel echt veel probleem hier."

Want het gaat niet goed met Brabant, zegt Lammers. “We hebben heel veel problemen. De afbreuk van het verenigingsleven. Het Brabantse dialect is aan het verdwijnen. We hebben een stikstofcrisis. Ik dacht: laten we eens kijken wat er mis is. Ik heb de oplossingen misschien niet, maar ik kan er wel naar zoeken.”

Lammers was zondag te gast in Omroep Brabant-praatprogramma KRAAK. Met zijn PSV-shirt onder zijn trui aan – natuurlijk in afwachting van de aanstaande bekerfinale tegen Ajax - legt Lammers aan de talkshowtafel uit waarom hij zo enthousiast is over z'n nieuwe serie.

‘Grappig, niet bloedserieus’

Frank Lammers gaat dus als afgevaardigde van het bijzondere Ministerie van Brabantse Zaken op zoek naar verbinding in de provincie. Maar goed, is dat eigenlijk niet gewoon vooral een goed excuus voor Lammers om weer eens met een bus door Brabant te crossen?

“Exactemundo!”, zegt de acteur. “Het was heerlijk. We gingen kriskras, van links naar rechts, de provincie door.” Maar wel met een goede reden, zegt Lammers.



“Het is hartstikke leuk om naar te kijken. Het is grappig, niet bloedserieus. Maar goed, er is wel wat aan de hand. Er zijn problemen hier. En wij Brabanders kunnen dingen heel goed beter maken, we zijn eigenlijk altijd al anarchisten geweest. Dus laten we eens kijken wat we hier kunnen betekenen.”

Brabant+

De serie is er overigens niet zomaar, en wordt speciaal gemaakt voor een nieuw videoplatform van de omroep. Als eerste regionale omroep van Nederland lanceert Omroep Brabant woensdag namelijk een app waarmee het complete video-aanbod van de omroep on demand te zien is: Brabant+.

Met de nieuwe app van Omroep Brabant kijk je, gratis en reclamevrij en waar en wanneer je wilt, naar series en documentaires van Brabantse bodem. Waaronder dus ook het nieuwe Ministerie van Brabantse Zaken. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om live tv te kijken en naar Omroep Brabant radio te luisteren.