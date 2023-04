Tilburgse 'broodpater' Poels stond altijd klaar: 'Hij wist wat nodig was'

De Tilburgse 'broodpater' Gerrit Poels, die woensdagochtend op 93-jarige leeftijd overleed, wordt maandag herdacht in zijn woonplaats. Oud-collega van Poels, Johan Willemse, herdenkt de pater ook in het Omroep Brabant-praatprogramma KRAAK. “Hij liet niemand definitief vallen.”

Helpen deed Pater Poels graag, vertelt Johan Willemse. Willemse maakte Poels jarenlang van dichtbij mee in Huize Poels, een Tilburgse opvang voor dak- en thuislozen die door Poels was opgericht. Huize Poels was de eerste daklozenopvang van Tilburg en zou later overgaan in Traverse. Van 1978 tot 1982 werkte Willemse er met pater Poels, die toen overigens al geen pater meer was. In 1969 stapte Poels uit zijn ambt omdat de kerk volgens hem nauwelijks nog aandacht had voor de noden van mensen. Toch bleef hij bekend staan als 'pater Poels'.

“Het was een ruige tijd”, memoreert Willemse. “Ik werd uitgenodigd om op gesprek te gaan bij Huize Poels. Ik had nog nooit in zo'n opvang gewerkt. Ik dacht: oh mijn god, dat gaat me niet lukken daar. Maar ik was er vijf minuten en ik vond het geweldig. Het was anti-institutioneel. Ik zat meteen aan tafel met Poels. Ik keek ontzettend tegen hem op, maar hij zat daar heel gewoon. Hij was een heel aardige man. Ik voelde me onmiddellijk thuis. Hier moet ik zijn, dacht ik.”

Willemse werd uiteindelijk coördinator van de opvang. “Het was altijd chaos. Maar die chaos had Poels wel in de hand. Hij had heel veel gezag over de bewoners. Dat kwam omdat hij heel dichtbij ze stond. Eigenlijk herkende hij zich in ze. Poels was ook in armoede opgevoed. Hij heeft ook veel last gehad van het onderdrukkende van de kerk. Dus daar zat veel wederzijdse herkenning.”

Bovendien was pater Poels absoluut niet bang, vertelt Willemse. “Hij had met de meest vreselijke mensen te maken. Mensen die buiten de samenleving stonden. Daarom had hij basale regels waar je je aan moest houden in het huis. Het was ook niet altijd een hele lieve man. Hij kon goed te keer gaan tegen mensen. En dat was ook goed hoor. Dat deed hij altijd heel erg goed.”