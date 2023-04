Geblinddoekte Björn rent 163 kilometer voor blinde dochter: 'Gekkenwerk'

Geblinddoekt 163 kilometer rennen in 24 uur: die onmogelijke missie heeft Björn van Loon (36) uit Waspik zondag voltooid. Het lijkt erop dat hij het Guinness Book of Records daarmee heeft verpulverd. "Mijn dochtertje sleepte me er doorheen."

"Het was echt gekkenwerk." Ruim 400 rondjes rende de ultraloper op een atletiekbaan in Ede. Dat moest volledig op gehoor, niemand mocht hem aanraken volgens de regels van Guinness. Daarom rende hij iemand met een belletje achterna. "Ik hoor dat belletje nu nog steeds", zegt hij thuis, hoorbaar brak na de recordpoging. De recordpoging begon zaterdag en ging heel de nacht door. "De laatste drie uur dacht mijn hoofd alleen maar aan stoppen. Dat laatste rondje was echt niet grappig." Het was een rollercoaster aan emoties: "Ik heb veel gehuild, ook door de vermoeidheid."

"Heel de tijd aan Maja gedacht."

Met de actie heeft hij ruim 7.000 euro opgehaald voor blinde en slechtziende kinderen. Grote inspiratiebron is zijn blinde dochtertje Maja. "Ik heb heel de tijd aan haar gedacht." Maja heeft de erfelijke aandoening Amaurosis congenita van Leber (LCA). Het duurde drie maanden voordat het meisje de juiste diagnose kreeg. Het Bartiméus fonds stelde wel de juiste diagnose en daarom haalt Björn daar nu geld voor op.

"Welke idioot rent daar nou."

"Welke idioot rent daar nou?", zo doet Björn de gedachte van de lokale politie na. Daarom rende ook een groep agenten 's nachts een stukje mee. Hij zit vol verhalen na de recordpoging. "Ik heb ook een ouder gesproken met een kindje van drie dat blind wordt. Daar doe ik het voor." Het vorige record stond op 80,4 kilometer. Dat lijkt de geblinddoekte loper dus ruim verdubbeld te hebben. Eigenlijk wilde hij 200 kilometer rennen, maar dat bleek een brug te ver. "Valt tegen, toch?", grapt hij.

Björn met zijn mede-lopers (eigen foto).

Het Guiness Book of Records bevestigde eerder de recordpoging aan Omroep Brabant. "Zij gaan nu al het videomateriaal analyseren en doen binnenkort uitspraak. Dat gaat goedkomen", weet Bjorn. Zo hebben twee getuigen continu toegezien op zijn recordpoging. Het kan nog enkele weken tot maanden duren voordat de officiële bevestiging komt.



Daarmee is het nog niet klaar voor Björn. Volgend jaar wil hij de de Marathon des Sables gaan rennen. Dat is een barre tocht van 250 kilometer door de Sahara, die jaarlijks wordt georganiseerd in Marokko. Of hij thuis nu gelijk mag gaan slapen? "Nee, eerst een luier verschonen", lacht hij. Eerder maakte Omroep Brabant deze video bij de trainingen van Björn.

Het gezin van Loon (eigen foto).