27 arrestaties rond De Kuip in Rotterdam voor bekerfinale Ajax-PSV

De politie heeft zondagmiddag ten minste 27 arrestaties verricht voorafgaand aan de bekerfinale tussen Ajax en PSV die wordt gespeeld in De Kuip in Rotterdam. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om mensen die probeerden vuurwerk en fakkels het stadion binnen te smokkelen of zaken zoals belediging.

De woordvoerder sprak van een goede sfeer rond De Kuip. Volgens een verslaggever van het ANP is er een enorme politiemacht op de been en was het "rustig en gemoedelijk" bij het stadion voor de wedstrijd. Het binnenrijden van de supportersbussen en de spelersbussen verliep zonder incidenten. Supporters van beide clubs slaagden er wel in vuurwerk het stadion binnen te smokkelen. Bij het begin van de wedstrijd werd achter beide doelen vuurwerk afgestoken. Vanwege de rookontwikkeling liet scheidsrechter Dennis Higler het duel enkele minuten later beginnen.