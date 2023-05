PSV trainde wél op strafschoppen voor de finale: 'Toch voordeel uitgehaald'

Dat PSV de beker won dankzij strafschoppen was niet helemaal toevallig. Volgens de hoofdrolspelers is er de hele week getraind op penalty’s. Vooral bekerheld Joël Drommel ging uitgebreid in op de voorbereiding van de Eindhovenaren.

Het zal nét het verschil hebben gemaakt: Ajaxtrainer John Heitinga vertelde dat zijn ploeg niet getraind had op penalty’s. Volgens hem heeft dat geen zin, omdat het moment zelf toch altijd anders is. Maar bij PSV deden ze dat wel. Keeper Joël Drommel wilde best uitgebreid vertellen over zijn voorbereiding op de penaltyreeks. “We hebben er heel de week op getraind”, gaf de doelman toe. “We hebben er toch mooi voordeel uitgehaald.”

"We hebben de data doorgenomen."

Hij pakte de beslissende penalty van Edson Alvarez en dat is volgens de PSV-goalie geen toeval. “We hebben de data doorgenomen. Je kijkt bijvoorbeeld naar het standbeen. Tadic en Timber schoten door het midden. Alvarez nam ook een nogal rechte aanloop. Dan is het moeilijk een hoek kiezen. Dus ik wilde een keer op hem reageren.” En met succes. Zijn trainer Ruud van Nistelrooij was heel blij voor zijn reservedoelman. “Vergeet niet wat hij allemaal heeft meegemaakt afgelopen jaar. Ik ben het traject met hem ingegaan. Want het gaat in het voetbal om jonge spelers beter maken. Dat dit dan het resultaat is... Beter kan niet.”

"Dit is één van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt."