PSV viert bekerwinst: “Bier, baco en Engelbewaarder”

Een euforische stemming bij PSV na de bekerwinst. Na afloop waren Joël Drommel en Joey Veerman door het dolle heen. Ze gaven alvast een voorproefje hoe het feestje er zondagavond uit gaat zien.

Joël Drommel, die naast de middenvelder zat, werd vervolgens gevraagd hoe veel drank erin gaat bij zijn ploeggenoot. “Zo’n 20-30 bier”, zei de doelman gekscherend. Maar toch zal er een kern van waarheid bij zitten als we Veerman daarna mochten geloven.

Joey Veerman was nog net niet woedend na afloop van de bekerfinale. Na de huldiging kreeg hij een 0.0 biertje in zijn handen geduwd. “Wie verzint nou zoiets. Ik heb het gelijk ingeruild voor een fatsoenlijk biertje."

De twee vrienden zullen het dus vanavond nog laat maken. Eerst wacht nog een huldiging in het Philips Stadion. “Dat was vorig jaar ook tof”, weet Veerman nog.

Voor Drommel geen Engelbewaarder. Hij heeft vorig jaar met vrienden een eigen nummer gemaakt. “Joël heeft beloofd dat hij die ging zingen als we de beker zouden winnen. Dus daar kijk ik naar uit.”

“Ik drink nog wat pils. Daarna komen de baco’s en dan staan we aan het einde van de avond weer Engelbewaarder te zingen.”

Voor Van Nistelrooij was de bekerwinst een mooie revanche op de verloren finale bij zijn afscheid als speler van PSV. “Ik ben hartstikke blij. Voor iedereen. Het gaat in voetbal om prijzen. Als je hem verliest... je krijgt het moment nooit meer terug.”

Vooruitkijkend naar de huldiging prees de trainer zijn fans. “Zij hebben zich vandaag geweldig gedragen. De steun was fantastisch en het was een mooi volksfeest. We gaan het goed met ze vieren.”

Lees ook:

PSV prolongeert KNVB-beker na zenuwslopende strafschoppenserie

PSV-supporters op Stratumseind gaan uit hun dak bij gelijkmaker