PSV prolongeert KNVB-beker na zenuwslopende strafschoppenserie

PSV heeft voor het tweede jaar op rij de beker gewonnen. Na 120 minuten stond er nog altijd een 1-1 stand op het scorebord waardoor penalty's de beslissing moesten brengen. Na een zenuwslopende strafschoppenserie trokken de Eindhovenaren aan het langste eind.

Een eigen doelpunt van Jarrad Branthwaite vlak voor rust zorgde voor de voorsprong voor Ajax. Even daarvoor was de verdediger juist dichtbij de openingstreffer aan de andere kant. Een ongelukkig moment en PSV moest in de achtervolging.

Een verschrikkelijke eerste helft gevolgd door een leuke tweede helft. Waar in de eerste 45 minuten er amper gevoetbald werd en het spel werd ontsierd door vele opstootjes, zag je in de tweede helft dat de twee ploegen er wel degelijk een leuke wedstrijd van konden maken. Uiteindelijk waren het penalty's die de beslissing gaven in de bekerfinale.

Opstootjes

Dat gebeurde in een veel leukere tweede helft. Want de eerste helft was hele slechte reclame voor het voetbal. Zeuren, zaniken en vooral veel overtredingen en opstootjes. Gevoetbald werd er amper en als de bal rolde was het niet goed.

In het tweede bedrijf was er veel meer voetbal en dat leidde tot veel kansen. Brian Brobbey schoot nadat hij de doelman had omspeeld tegen de paal. Aan de andere kant werd een doelpunt van André Ramalho afgekeurd wegens buitenspel.

De verdiende gelijkmaker viel alsnog na driekwart wedstrijd. Een goede individuele actie van Xavi Simons die een perfecte voorzet gaf op Thorgan Hazard. De invaller kon eenvoudig binnentikken. 1-1.