Duizenden fans huldigen bekerwinnaar PSV: een feestje in 9 foto's

Duizenden fans hebben PSV zondagavond laat gehuldigd in het Philips Stadion in Eindhoven na het winnen van de KNVB-Beker. PSV klopte aartsrivaal Ajax in De Kuip na het nemen van strafschoppen. Keeper Joël Drommel was de held bij PSV. In de finale bleek hij beslissend door de laatste Ajax-penalty van Alvarez te stoppen. Het feestje werd in Eindhoven nog even voortgezet. We zetten de mooiste foto's voor je op een rij.

Aanvoerder Luuk de Jong koestert de KNVB-beker (foto: ANP).

De spelers liepen een ereronde door het stadion (foto: ANP)

Ondanks het late tijdstip kwamen duizenden mensen samen om de bekerwinst van PSV te vieren (foto: ANP).

Vaak verguisd, nu omarmd: Joël Drommel spreekt de fans toe tijdens het feestje in het stadion (foto: ANP).

Ismaël Saibari legt het moment voor de eeuwigheid vast: een foto met de fans (foto: ANP).

Blijdschap bij de fans in het Philips Stadion, nadat Ajax opnieuw verslagen is, voor de vierde keer dit seizoen(foto: ANP).

Brabantse nachten zijn lang, en dat was zondag weer het geval (foto: ANP).