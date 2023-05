Gerard Philips is weer thuis: 'Dit beeld wordt iconisch'

Met een konvooi van drie gigantische vrachtwagens is het beeld van Gerard Philips, de oprichter van het elektronicabedrijf, maandag van Zaltbommel naar Eindhoven gebracht. Het beeld, dat 23.000 kilo weegt, is in drie stukken vervoerd en wordt nu in elkaar gezet in het Gloeilampplantsoen bij Strijp S. Het beeld wordt op 15 mei officieel onthuld.

Het transport verliep heel snel en zonder problemen. Kunstenaar Andreas Hetfeld die het beeld maakte, noemt de aankomst van Gerard Philips in Eindhoven een mooi en magisch moment. Hertfeld werkte negen maanden aan het beeld. Hij zag het als grootste uitdaging om de vriendelijkheid die Gerard Philips uitstraalde, over te laten komen in het beeld. Dat is volgens de kunstenaar goed gelukt. Bert Tip van het Eindhovense bedrijf begeleidt het vervoer en de montage van het beeld. "Ik reed vanmorgen zelf mee met het transport en het is perfect verlopen. Dat moest in drie delen, want anders kon het beeld niet onder de viaducten door."

"Dit wordt de ideale plek om foto's te maken."

De kunstenaar is heel tevreden over de voorbereidingswerkzaamheden in het Eindhovense park. "Die zijn heel goed uitgevoerd. De fundering ligt er al en nu zijn we het aan het monteren." Het schoudervlak van Gerard Philips staat al op zijn plek. Nu komen het hoofd en de schedelpan er nog boven op. Het beeld zal de eerst jaren in het Gloeilampplantsoen staan. Binnen enkele jaren verhuist het naar het nog aan te leggen Victoriapark in het centrum van de stad. Bert Tip voorspelt dat het beeld het nieuwe icoon van Eindhoven wordt: "Tot nu toe waren dat de Blob en de Lichttoren. Ik denk dat Gerard Philips die rol gaat overnemen. Zeker als het hoofd in het Victoriapark in het hart van de stad komt te staan. Dan heb je de ideale plek om foto's te maken."

Het hoofd van Gerard Philips wordt naar zijn plek getakeld