Kevin zwemt in recordtijd Straat van Gibraltar over: 'Leek me wel iconisch'

Kevin Jansen (43) uit Oosteind is in een nieuw nationaal record de Straat van Gibraltar overgestoken. Hij legde de 17 kilometer lange tocht zwemmend af in een tijd van 3 uur en 37 minuten. Kevin verbeterde daarmee het oude record met 21 minuten. "Al was dat niet het doel, ik wilde gewoon lekker zwemmen."

"Ik heb er een mooi stuk van af gesnoept", kijkt Kevin trots terug. Er is een Nederlander geweest die ooit drie minuten sneller was. "Maar hij deed dat in een wetsuit en dan geldt de tijd niet officieel. Ik zwom alleen met een zwembroek, badmuts en brilletje", zegt Kevin lachend die naar eigen zeggen niet met het record bezig was. "Ik wilde helemaal geen tussentijden weten. Ik heb mij afgesloten van alles en ben gewoon lekker gaan zwemmen." Pas op het eind van zijn tocht kreeg Kevin door dat hij heel snel onderweg was.

"De omstandigheden waren perfect en ik heb echt genoten."

De zwemmer uit Oosteind werd met de boot vanuit de haven naar Punta Trarifa gebracht. Daar ligt de startplek die alleen vanaf het water is te bereiken. "Daarom word je eerst daar overboord gezet, zwem je een stuk terug naar de kust en dan pas begin je aan je tocht." Kevin vond vooral het eerste stuk koud en pittig. "Het water was 15 graden Celsius en dat is wennen en aanpoten." Toch wil hij niet klagen. "De omstandigheden waren verder perfect en ik heb echt genoten." De Straat van Gibraltar is een drukke scheepsvaartroute waar zo'n 300 handelsschepen per dag passeren. "Dat maakt het ook wel spannend. De golven die ze veroorzaken zijn een uitdaging om tegenin te zwemmen." Dat is niet het enige wat Kevin onderweg tegenkwam. "Er zwemt daar van alles in het water. Zo ben ik een kleine school met kwallen terechtgekomen en zag ik wat krabbetjes, maar ik heb er niet zo op gelet."

"Je denkt snel dat je er bijna bent en dat valt toch vies tegen."

De zwemmer had zijn focus meer op de haven van Tangier liggen. "Het is heel mooi om Afrika vanaf zee groter te zien worden, maar dat is ook een risico. Je kan gaan denken dat je er al bijna bent en dat valt dan toch vies tegen." Maar afzien heeft de zwemmer geen moment gedaan. Ondanks de relatief makkelijke overtocht en zijn recordtijd, heeft Kevin wel de boot terug naar Spanje genomen. Op de kade stonden zijn kinderen en vriendin hem op te wachten nadat ze hem eerst hadden uitgezwaaid. "Ik heb daarna als eerste een glas cola gedronken om die zoute smaak weg te krijgen, maar vanavond wordt het cava."

"Het zwemmen was een soort van therapie en nu een passie."

Kevin begon met het zwemmen voor de coronacrisis. "Mijn vader en beste vriend zijn in korte tijd overleden en tijdens corona heeft het zwemmen mij geholpen. Het was een soort van therapie." Het werd een passie en zo kwam hij op het idee om nieuwe dingen te gaan doen. "Iets iconisch en geks en dat is de Straat van Gibraltar oversteken wel." Kevin heeft de smaak nu te pakken. Over een paar weken zwemt hij tien kilometer in open water voor de kust bij het Italiaanse Rimini, hij gaat het IJsselmeer zwemmend oversteken en een rondje om het parlementseiland in Kopenhagen doen.