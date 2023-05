Met deze 5 artiesten heeft Brabant het Regio Songfestival nu al binnen

Dat Mia en Dion het Eurovisie Songfestival gaan winnen, daar steken wij onze handen niet voor in het vuur. Maar dat er dit jaar een Brabander met een trofee naar huis gaat, daar hebben wij alle vertrouwen in. Voor het eerst wordt dit jaar namelijk het Regio Songfestival gehouden. Met deze artiesten zouden we het wel aandurven.

Alle dertien regionale omroepen organiseren samen dit songfestival. Iedere provincie mag een deelnemer afvaardigen en Zuid-Holland zelfs twee (want die provincie heeft twee regionale omroepen).

De voorwaarden voor de selectie van de artiesten zijn nog niet bekend. "Hoe wij onze Brabantse artiest kiezen, daar zijn we nog niet uit", zegt Arthur Marres namens Omroep Brabant. "Dat zou de radioredactie kunnen doen, maar het kan ook dat we de luisteraars laten stemmen." Volgens hem is het Regio Songfestival vooral bedoeld om nieuw talent te stimuleren. Mocht het daaraan ontbreken in onze provincie, dan hebben wij wel een paar kanshebbers met genoeg muzikale ervaring.

Snollebollekes

Nondeju! Da klinkt verrekes goed. Eigenlijk hoeven we dit niet uit te leggen. Alles wat Snollebollekes aanraakt, verandert in goud. Als Rob Kemps zegt dat we van links naar rechts gaan, doen niet alleen de Brabo's dat, maar iedereen in ons land. Met welk nummer ze ook komen: als Snollebollekes meedoet, weten wij wel wie er wint.

Floor Jansen

Op het Eurovisie Songfestival eindigen bijzondere rock- of metalacts vaak verrassend hoog. En als er iemand is die ons omver kan blazen in haar genre is het rocker Floor Jansen. Ze verraste de afgelopen jaren vriend en vijand met haar populaire covers die ze in een metal-jasje stak. En wij denken dat Floor ervoor gaat zorgen dat Brabant zich onderscheidt.

Lenny Kuhr

Lenny Kuhr kennen we natuurlijk allemaal van De Troubadour. De Eindhovense won daarmee het Eurovisie Songfestival in 1969. Onlangs bewerkte ze het nummer voor het tv-programma Even Tot Hier nog tot 'De Admiraal' over bondscoach Louis van Gaal. Als er iemand is die het verdient om Brabant te vertegenwoordigen is zij het dus wel. En nadat ze uit het grote songfestivalconcert op tv werd geknipt, geven wij haar graag alsnog een plek op het grote podium.

Jan Biggel

"Hij is zo lelijk als de nacht, maar hij heeft wel charisma." Dat zeggen wij niet, maar dat zegt zijn manager Adrie van den Berk. En charisma, dat is wat mensen volgens hem leuk vinden. De stukadoor uit Liempde is op dit moment razend populair met zijn Brabantse liedjes als 'Ons moeder zeej nog'. Het zou toch wat zijn als hij uiteindelijk onze provincie vertegenwoordigt?

Gerard van Maasakkers

Wie in dit lijstje natuurlijk niet mag ontbreken, is Gerard van Maasakkers. Hij zingt nog altijd in het Brabants dialect en kan het Brabantse thuisgevoel als geen ander overbrengen. De voorkeur op het Regio Songfestival is dat er gezongen wordt in de streektaal en daarmee heeft Gerard waarschijnlijk al een streepje voor. Hee Gaode Mee op 4 november, Gerard?



Tijdens het Regio Songfestival bepalen drie jury's uiteindelijk wie er wint. Een vakjury, een regiojury uit elke provincie en ook het publiek mag stemmen.

