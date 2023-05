Peter en Nelly stoppen na 37 jaar met hun McDonald's restaurants

Niet één maar twee McDonald's restaurants runden Peter en Nelly van Gelder jarenlang in Eindhoven en Best. Allebei hadden ze nooit verwacht dat het fastfoodrestaurant een belangrijke rol in hun leven zou gaan spelen. Peter is kok en wilde graag een eigen restaurant. Nelly wilde een eigen balletschool, maar het werd hamburgers bakken. Na 37 jaar houden ze het voor gezien. Zondag was hun laatste werkdag.

In 1986 openden Peter en Nelly hun McDonald’s in winkelcentrum Woensel in Eindhoven. Zeven jaar later volgde hun tweede Mac naast de nieuwe snelweg A2 in Best.

Nelly, van oorsprong dansdocente, hielp haar man af en toe mee in de zaak en is daarna nooit meer weggegaan. "Een eigen balletschool openen werd hamburgers bakken, maar spijt heb ik er nooit van gehad."

De McDonald's in Best werd hun paradepaardje. "Wij wilden die graag gaan runnen, maar wilden het restaurant ook op onze eigen manier aankleden: geheel in de stijl van de jaren '50. Dus compleet met jukeboxen en oude auto’s uit die tijd."

Zowel het hoofdkantoor in Nederland als in Amerika moesten dat goedkeuren. "Uiteindelijk kregen we toestemming en hadden we de eerste McDonald’s in Nederland in fifties-dinerstijl. Later hebben we alles aangepast, met als voorbeeld de allereerste McDonald's in de Verenigde Staten."

Jarenlang was de McDonald's in Best vooral bekend door het enorme beeld van Michael Jackson. “Het was inderdaad een blikvanger", zegt Nelly. We kregen er landelijke en zelfs internationale bekendheid door en we hebben Jackson ook écht ontmoet. Vier jaar geleden hebben we echter moeten besluiten om het beeld weg te halen."