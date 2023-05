Explosie in drugslab veroorzaakt brand in bedrijfspand in Eindhoven

In een bedrijfspand aan de Hoppenkuil in Eindhoven waar maandagmiddag brand uitbrak, werd drugs geproduceerd. Hierbij is iets misgegaan, zo heeft de brandweer laten weten. Er komt bruine rook uit het pand en er is een vreemde geur te ruiken. Volgens de politie is er vermoedelijk sprake geweest van een explosie. De brandweer laat weten dat er geen slachtoffers zijn.

Het is volgens een woordvoerder van de politie niet duidelijk of er op het moment van de explosie mensen in het drugslab aan het werk waren. Dat is een van de dingen die we nu onderzoeken, laat een woordvoerder rond zes uur weten.

Rond dat tijdstip doet de brandweer nog onderzoek in het pand. In het drugslab zelf heeft de brandweer volgens de woordvoerder geen vuur gezien, wel hangt er rook, maar die zou niet uit het lab afkomstig zijn. Aan de buitenkant van het pand is weinig te zien, maar binnen zijn volgens de woordvoerder een aantal muren ontzet. Dat wijst erop dat er mogelijk sprake is geweest van een explosie, zo geeft hij aan.

Iets na vier uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in het pand. Politie en brandweer hebben het rond half zes nog steeds over onduidelijke situatie. "We weten nog niet wat er precies aan de hand is", zei een woordvoerster van de politie. "De brandweer is er nog aan het blussen, dat gaat voor."

De politie heeft voor de zekerheid alvast de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ingelicht. Die is gespecialiseerd in het ontruimen van drugslabs.