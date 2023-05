Joost leert Brabantse voetbalcultuur kennen in nieuwe serie De Twaalfde Man

Brabant is de provincie met de meeste clubs in het betaalde voetbal. Er heerst een echte voetbalcultuur, maar wat is dat precies en is die overal hetzelfde? Op die vragen probeert de nieuwe serie De Twaalfde Man een antwoord te vinden. Documentairemaker Joost van der Werf leert de clubs en hun cultuur kennen door de fans te volgen tijdens wedstrijddagen.

De laatste tijd ligt het voetbal onder een vergrootglas. Toeschouwers die het veld oplopen en spelers aanvallen, bier en aanstekers die het veld op vliegen en wedstrijden die worden gestaakt. Je zou bijna vergeten dat voor veel mensen het voetbal wel een feestje en zelfs een echte passie is.

"Ik wil de goede supporters juist nu een podium geven."

Juist die laatste groep supporters wil documentairemaker Van der Werf in beeld brengen. "Het grootste gedeelte van de fans komt gewoon voor een leuk middagje uit met vrienden of vriendinnen. Die verdienen wat mij betreft ook een podium." Hij ziet het ook een klein beetje als eerherstel. "Al wil ik vooral laten zien hoe goedwillende supporters zijn." De documentairemaker hoopt daarmee de 'normale' voetbalsupporter een beter imago te geven. "Want op dit moment zijn we vooral bezig om de rotte appels eruit te halen en daar lijden de welwillende fans onder." Hij vindt wel dat het doel de middelen heiligt en dat streng optreden nodig is.

"Het is bijzonder dat we zoveel profclubs hier hebben."

Joost is zelf een fanatiek Willem II-supporter, maar hij had altijd al de ambitie om een documentaire of serie te maken over alle betaald voetbalclubs in Brabant. "Het is namelijk heel speciaal dat we er zoveel hebben hier." De serie De Twaalfde Man gaat over waarom iemand nu fan is van FC Eindhoven, RKC, Helmond Sport en zelfs RBC. Die club werd in 2011 na financiële problemen opgeheven als betaalde voetbalorganisatie, maar ging in 2012 verder in het amateurvoetbal. Door op de wedstrijddag een supporter van de club te volgen, wil Joost laten zien welke emoties en drijfveren er leven onder de fans. "En ook wil ik op die manier het verschil tussen de clubs laten zien." Volgens de documentairemaker schetst zijn serie een mooi beeld van de Brabantse voetbalcultuur.

"Moet je hem zien lachen die Kruik."

Hoewel zelf een Willem-II supporter heeft hij er geen moment aan gedacht om iets te doen met de rivaliteit tussen zijn club en de buren van NAC Breda. "Nee, dat moet je echt even scheiden. Al moet ik bekennen dat de NAC-supporter die ik volgde wel zei: moet je hem daar zitten zien lachen die Kruik, toen zijn club na 25 minuten al met 0-4 achter stond tegen Jong Ajax." Dat PSV afgelopen weekend de KNVB-Beker won, vindt hij als liefhebber van het Brabantse voetbal leuk. "Maar jaloers ben ik er dan weer niet op. Als ik dat moet zijn nu Willem II in de Keuken Kampioen Divisie speelt, zou ik heel vaak jaloers zijn en veel andere Brabantse supporters ook. Dat is wel het mooie aan deze serie. Je ziet dat de supporters hun genoegen halen uit andere kleine dingen." De eerstvolgende uitzending van De Twaalfde Man is direct te zien op Brabant+, het nieuwe on demand videoplatform van Omroep Brabant. Brabant+ is beschikbaar op je telefoon en/of tablet. Kijk je liever op tv? Schakel dan donderdag om 17.15 uur in bij Omroep Brabant tv. De aflevering wordt daarna herhaald.