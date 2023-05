Tilburgers nemen afscheid van Pater Poels: 'Een enorme inspiratiebron'

Meer dan honderd Tilburgers hebben maandagmiddag in de St. Lucaskerk in Tilburg vaarwel gezegd tegen Pater Poels. “Hij heeft heel veel betekend voor de stad en dus wilden we ook de Tilburgers gelegenheid geven om afscheid te nemen”, zegt zijn oudste pleegzoon Dieter Toprek over Poels van wie in besloten kring afscheid is genomen.

“Gerrit was heel belangrijk voor de stad. Maatschappelijk en sociaal was hij ontzettend vernieuwend. Hij heeft heel veel initiatieven opgezet. Gelukkig wordt zijn werk voortgezet,” aldus zijn pleegzoon.

Van zijn pleegvader leerde Dieter om mensen niet te snel te veroordelen of te oordelen over zaken. “Bij mijn vader was iedereen welkom. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen rijke of arme komaf, een alleenstaande moeder of een junkie. Zeker in deze tijd is dat nog een heel belangrijke les.”

Ook Liz Wittkampf komt afscheid nemen. Ze kent Pater Poels al vijftig jaar, toen ze als vrijwilliger aan het werk ging bij daklozenopvang Huize Poels. “We zaten in de Nieuwlandstraat met een krakkemikkige keuken en twee gammele fornuizen waar je zestig speklapjes op stond te bakken. Als ik thuiskwam zat ik helemaal onder het vet. Het was best heftig om daar te werken. Soms vlogen servies en tafels in het rond. Ik heb er veel geleerd. Je ziet dan wel wat er aan de onderkant van de wereld te koop is.”