Groen licht voor stikstofplan: 150 piekbelasters mogen worden uitgekocht

De Europese Commissie heeft de stikstofplannen van Nederland goedgekeurd. Het wordt nu onder meer mogelijk om de zogeheten piekbelasters uit te kopen. Dat zijn bedrijven die een grote hoeveelheid stikstof uitstoten. In Brabant zijn er ongeveer 150 van dit soort bedrijven.

Eind november werd de uitkoopregeling al gepresenteerd door minister Van der Wal van Stikstof en Natuur. Die moest 'woest aantrekkelijk' zijn om boeren te verleiden te stoppen met hun bedrijf.

Vrijwillig of gedwongen

Zo is het de bedoeling dat ze 120 procent van de marktwaarde van hun bedrijf krijgen. Eerder was al duidelijk dat een beter aanbod dan dat er niet komt. De boeren die gebruik willen maken van de regeling, moeten wel echt stoppen.

Brussel moest toestemming voor de uitkoopregeling geven, omdat de regeling anders als staatssteun gezien kon worden. De vraag blijft hoeveel boeren zich vrijwillig zullen laten uitkopen. Als niet genoeg piekbelasters stoppen, zal de minister alsnog overgaan tot gedwongen uitkoop.

Er is dringend stikstofruimte nodig voor natuurherstel. Momenteel kan de provincie namelijk geen natuurvergunningen uitgeven aan projecten waarbij stikstof vrijkomt, omdat het slecht gaat met de Natura2000-gebieden in Brabant. De hoop is dat zoveel boeren zich laten uitkopen, dat de provincie van het 'stikstofslot' kan.

PAS-melders helpen

Onder meer voor de PAS-melders is het belangrijk dat er veel stikstofruimte vrijkomt. Nu hebben deze boeren, buiten hun schuld, nog geen vergunning. Ze deden namelijk mee aan een regeling uit 2015: het Plan Aanpak Stikstof (PAS). Daarbij hoefden ze geen vergunning aan te vragen, maar het alleen te melden als ze hun bedrijf uitbreidden. Maar een paar jaar later zette de rechter een streep door die regeling. En sindsdien zijn de PAS-melders in feite illegaal.

Een kwart van alle PAS-melders woont in Brabant. De hoop is dus dat genoeg boeren zich laten uitkopen, zodat die PAS-melders alsnog aan een vergunning geholpen kunnen worden. Eerder deze week liet Van der Wal in een brief aan de Tweede Kamer weten dat na natuurherstel, de PAS-melders weer voorrang krijgen op vrijgekomen stikstofruimte.

Overige regelingen

Er komt ook een vergelijkbare regeling voor veehouders die willen stoppen, maar die geen piekbelaster zijn. Deze boeren kunnen tot 100 procent van de waarde van hun bedrijf krijgen. Op een speciale website kunnen eigenaren de uitstoot van hun boerderij berekenen.

De regelingen die nu zijn goedgekeurd gelden specifiek voor agrarische bedrijven. Het kabinet wil ook de industrie aanpakken door regels aan te scherpen, zodat deze tak minder kan uitstoten in de buurt van Natura2000-gebieden.

