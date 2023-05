Robs moeder overleefde de oorlog dankzij een Duitser

De moeder van Rob Schreefel zat tijdens de oorlog ondergedoken in Stevensbeek. Zij, Jansje Wallach, vond in het najaar van 1942 samen met haar broer en zus een plek bij een familie met acht kinderen. Een van die kinderen dreigde twee jaar later de Joodse onderduikers te verraden. Haar Duitse vriendje waarschuwde Jansje. Uiteindelijk werd de dochter van het gezin vermoord door haar broer.

Rob Schreefel (69) loopt met zijn familiealbum over de Radioweg bij Stevensbeek. Op het terrein waar nu een motorcrosscircuit is, stonden in de Tweede Wereldoorlog houten huizen. In een van die huizen zat de moeder van Rob ondergedoken samen met haar zus en broer.

"Het is niet meer zoals het toen was", vertelt Rob die nu in Amsterdam woont. "De weg geeft nog wel een idee. Een verlaten pad. Dit was echt het eind van de wereld." Rob hoorde nooit van zijn moeder wat er gebeurd was. Hij kwam daar pas achter toen het in een boek kwam te staan.

Jansje was 16 toen ze vanuit Den Haag in Stevensbeek terechtkwam. Hoe precies is niet duidelijk. Samen met haar broer en zus vond ze in het najaar van 1942 een plek bij een familie met acht kinderen. Twee jaar lang ging dat goed.