Graat en de Laat willen van model Sylvia Geersen een Brabander maken

Het is iedere zaterdagmiddag feest op de radio met Jordy en Christel. Ze maken tijdens de uitzending weer van alles mee, want hoe staat het met de relatie van Sylvia Geersen en haar Bredase vlam Joris? En zouden de luisteraars van Graat en de Laat zin hebben in een bijzonder reisje?

Heel veel mensen hebben het weken kunnen volgen, de Bachelorette. Model Sylvia Geersen ging op zoek naar de liefde van haar leven en vond dit bij Brabander Joris Smits. De twee tortelduifjes lieten weten nog steeds super verliefd te zijn. Sylvia past zich moeiteloos aan, want ze heeft in Brabant bier leren drinken. Graat en de Laat hebben lang op haar ingepraat om Rotterdam te verlaten voor Breda zodat ze een echte Brabander kan worden. Verder zijn Jordy en Christel bezig met de laatste voorbereidingen voor een speciale reis naar Italië. Er is een datum: 15 juli. Om de 250ste uitzending te vieren gaan ze met een bus naar de camping van Christel om een live uitzending te maken. De animo om een plekje in de bus te krijgen bleek nu al gigantisch. Luister naar alle hoogtepunten van deze week in Het leukste van Graat en de Laat. Natuurlijk zijn Jordy en Christel zaterdag gewoon weer te horen op de radio, vanaf twaalf uur!