15.000 passagiers zijn de dupe van het tekort aan vliegtuigen bij Transavia

Al 15.000 reizigers hebben de afgelopen week hun vlucht geannuleerd zien worden door Transavia. De vliegmaatschappij kampt met capaciteitsproblemen. In de meivakantie zijn er op Eindhoven Airport binnen een week al 37 vluchten geschrapt.

Transavia annuleerde sinds begin april elke week tientallen vluchten, elke dag "een handvol", dat meldt de NOS.

En reizigers moeten in mei en juni rekening houden met meer annuleringen, waarschuwt de maatschappij. "De vijf extra leasetoestellen die we hadden ingehuurd voor deze zomer worden te laat opgeleverd", zegt Marcel de Nooijer, de topman van Transavia.

Doorgaan vlucht

"We zetten alles op alles om terug te keren naar een stabiele vlootsituatie. Mensen die in juni reizen hopen we eind deze week of begin volgende week te informeren of hun vlucht doorgaat", zegt De Nooijer.

Dat er toestellen uitvallen is op zich niet bijzonder, volgens de maatschappij staan er normaal gesproken gemiddeld twee vliegtuigen aan de grond. Maar van de 45 vliegtuigen die Transavia heeft, kunnen er op dit moment acht niet gebruikt worden.

Eén van de toestellen vliegt niet omdat er onderhoud nodig is. Dat duurt langer door leveringsproblemen, de benodigde onderdelen zijn vertraagd.

LEES OOK:

Vergoeding of niet: hier heb je recht op als je vlucht is geannuleerd

2000 reizigers dienen claim in om geschrapte vluchten Transavia