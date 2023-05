Cranendonck gaat met COA en Rijk praten over sluiting azc Budel

De gemeente Cranendonck gaat de komende maanden gesprekken voeren met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de toekomst van het azc in Budel. De gemeente wil dat het azc daar weggaat. In oktober moet duidelijk zijn hoe alle betrokken partijen daarin staan, zei wethouder Hennie Driessen van Cranendonck dinsdagavond tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad.

Uitgangspunt voor die gesprekken is een inwonersonderzoek, waaruit bleek dat er in Budel geen draagvlak meer is voor het huidige azc met 1500 opvangplekken, vanwege de grote overlast die het veroorzaakt. Vorig jaar besloot de gemeenteraad unaniem dat het azc per 1 juli 2024 dicht moet.

Maar het COA gaat binnenkort opnieuw een vergunning voor het terrein aanvragen, maakte de wethouder dinsdagavond bekend. Dat zou betekenen dat het COA er langer wil blijven. Die onthulling leidde tot verontwaardiging bij de aanwezige partijen.

Overlast

Is het COA niet op de hoogte van het twee weken geleden gepresenteerde rapport waarin staat dat het draagvlak ontbreekt, vroegen raadsleden zich af. Daarbij werd gewezen op de overlast, die toeneemt naarmate het mooier weer wordt.

Driessen zei dat de gesprekken ook verkenningen zijn over hoe de staatssecretaris en het COA erover denken. Die gesprekken zouden eigenlijk voor eind juni rond moeten zijn, maar dat gaat niet lukken, aldus Driessen. Hij denkt dat op zijn vroegst in oktober duidelijk is hoe iedereen de toekomst ziet. Maar raadsleden voorzien een chaos, als het COA al voor die tijd met de aanvraag voor een nieuwe vergunning komt voor het azc.

Sluiting

Driessen benadrukte dat het inwonersonderzoek leidend is in de gesprekken van de gemeente met Rijk en COA. Vanuit de raad werd een pleidooi gehouden om hoe dan ook vast te houden aan de eerder aangenomen motie, die sluiting per 1 juli volgend jaar voorschrijft.