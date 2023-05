Chefkok Danny Janssen maakt fietstocht langs boer voor nieuwe recepten

Een lekker gerecht maken en tegelijkertijd de lokale boer of tuinder helpen. Dat is wat Danny Janssen hoopt te bereiken in het nieuwe seizoen van zijn programma Lekker van Streek dat te zien is bij Omroep Brabant. De komende weken fietst hij verschillende routes door Brabant, die langs makers van streekproducten leiden. En daarmee bedenkt hij weer nieuwe verrassende recepten.

“We zetten hiermee ook de boer in het zonnetje”, legt Danny uit. Er wordt tegenwoordig vaak geklaagd dat alles duurder wordt, maar volgens hem kijken we vaak niet verder dan de supermarkt. “Ga de stad uit en trek het land in. Kijk wat je in de provincie tegenkomt. Dan kan je voor heel schappelijke prijzen aan de straat dingen kopen.”

"We gaan ook langs een bakkertje met heerlijke worstenbroodjes."