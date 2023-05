Rowena zag dode hond in kanaal drijven: 'Tranen in m'n ogen'

Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost. Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost. Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost. Volgende Vorige 1/3 Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost.

Rowena Oomis (25) heeft dinsdagavond een dode hond in het kanaal zien liggen aan de Dongensekanaaldijk in Tilburg. Het dier had een touw om zijn nek en is waarschijnlijk gewurgd. Van het baasje ontbreekt nog ieder spoor. "We hebben drie uur gewacht op hulp."

Ze heeft er vannacht niet van kunnen slapen. "Het zit me heel hoog", vertelt Rowena de volgende ochtend. "Hoe kan iemand zo zijn? Waarom? Ik heb er geen woorden voor." Dinsdag werd Rowena plotseling gebeld door haar vriendin Femke Jacobs (27). Die zei dat ze een hond in het kanaal zag liggen. Of Rowena even wilde komen kijken. "Ik ben meteen op de fiets gestapt", vertelt Rowena. Eenmaal bij het kanaal aangekomen, zag ook Rowena het diertje liggen. "Toen ik kwam aanlopen, schoten de tranen meteen in m'n ogen. De hond dreef daar, zijn kopje hing in het water." Volgens de politie was de hond een Amerikaanse Bully. Om de nek van de hond zat een touw. Rowena pakte een stok om het dier naar de kant te krijgen. Ze probeerde te kijken of de hond er al lang lag. "Ik wilde kijken hoe hard zijn vacht was. Hij was echt heel zwaar en helemaal opgezet van het vocht."

"Mijn vriend heeft zelf de hond uit het water gehaald."

Samen met haar vriendin besloot ze om hulp in te schakelen. Maar dat ging volgens Rowena niet zonder slag of stoot. "Ik heb alles geprobeerd. Toen ik de politie belde, zeiden ze dat ze hier niet over gingen. De dierenambulance nam niet op. Het dierencrematorium kon niet helpen", somt ze op. Rowena heeft zo'n drie uur langs het kanaal gestaan en gewacht op hulp. "We bleven de hele tijd de dierenambulance en de politie bellen. Uiteindelijk kwam de politie. Mijn vriend heeft zelf de hond uit het water gehaald, waar de politie bij stond." Volgens een woordvoerder van de Dierenambulance Brabant Noord-Oost heeft Rowena niet naar hen gebeld, maar naar de Dierenambulance Tilburg. "Die is 's avonds niet bereikbaar. Mensen kunnen ons dan altijd direct bellen, wij zijn wel altijd bereikbaar. De politie heeft ons gelukkig gebeld gisteravond", zegt de woordvoerder.

"Er zat een touw om zijn nek."

Agenten hebben dinsdagavond sporen veiliggesteld en onderzoek gedaan. De dierenambulance kwam aan toen Rowena al weg was. En de hond is uiteindelijk overgebracht naar de dierenpolitie. Die gaat het dier naar een patholoog brengen voor verder onderzoek. "Er zat een touw om zijn nek, maar we willen zeker weten dat dit ook echt de doodsoorzaak is", legt de woordvoerder van de dierenambulance uit. Van het baasje ontbreekt nog ieder spoor. De hond was gechipt, maar die chip is niet geregistreerd. Het chipnummer heeft een Roemeense landcode. "Het dier komt waarschijnlijk dus uit Roemenië. Het is nog de vraag wie de eigenaar is." Via de fabrikant van de chipregistratie wordt gekeken of dat nog te achterhalen is. Mensen die meer weten, worden verzocht zich te melden bij de politie.