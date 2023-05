Krijsende kraanvogels houden campinggasten uit slaap: 'Ik wil geen ruzie'

Twee kraanvogels stappen parmantig heen en weer en draaien beleefd rondjes om elkaar heen. Ze houden deze ochtend netjes hun indrukwekkende snavels. Volgens campinggast William Dielemans uit Tilburg zat zijn vrouw vier uur eerder nog rechtop in bed door een kakafonie aan schel getrompetter. Dorpscamping Gemert grenst aan een verblijf met twee kraanvogels die op de onmogelijkste tijden van zich laten horen.

Crooijmans vreest dat zijn gasten regelmatig wakker worden van het nachtelijk gekrijs. Een van de gasten omschrijft het ‘alsof er iemand wordt vermoord’. William Dielemans: “Ik vind het echt heel hard klinken. Veel harder dan een pauw. Het geluid is echt overweldigend.” Maar William vindt niet dat zijn kampeerreisje nu bedorven is. “Ik zou hier zo weer komen.”

Vijf jaar geleden begon hij de camping met dertig kampeerplekken. De kraanvogels van zijn buurman zaten er toen al. “We hebben al erg lang last. Vroeger had de buurman drie koppels. Nu heeft hij nog één koppel, maar je wordt er knettergek van.”

Om één uur ’s nachts, om vier uur in de ochtend en daarna nog een keer om half zeven. Volgens campingeigenaar Hans Crooijmans is er vaak geen peil op te trekken.

Hans Crooijmans heeft inmiddels een behoorlijke klantenkring opgebouwd. Dat zijn camping hoog aangeschreven staat, blijkt wel uit de prijs die hij net gewonnen heeft. “De beste kleine camping van Nederland volgens Campercontact”, zegt hij trots, terwijl hij op een bos bloemen bij de receptie wijst. “De wethouder is net geweest.”

William Dielemans zag het bericht over de prijs en besloot meteen een weekendje te boeken met de camper. “We wilden graag komen kijken. Het is een mooie plek.”

De gasten van Hans staan in het weiland waar vroeger zijn hobbykoeien liepen. Iedereen heeft een met groen beschut plekje met uitzicht op het groene buitengebied van Gemert. Het sanitair is hypermodern en brandschoon. Maar ja, die kraanvogels van de buurman gooien toch roet in het eten. “Ik wil helemaal geen ruzie met de buurman, maar ik wil van die overlast af. Kraanvogels kunnen 60 jaar oud worden, dus dat gebeurt voorlopig nog niet.”