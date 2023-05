300 medewerkers staken bij distributiecentrum Albert Heijn in Tilburg

Bijna 300 medewerkers hebben zich woensdag in Tilburg verzameld bij het distributiecentrum van supermarktbedrijf Albert Heijn. Ze staken opnieuw voor betere arbeidsomstandigheden, meer roosterzekerheid en een beter salaris.

Medewerkers van de zes distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn al meer dan een week aan het staken. In Tilburg is de actiebereidheid groot. "Het ligt daar nu helemaal plat", zegt FNV-bestuurder Levin Zühlke-van Hulzen.

Buiten staan woensdag medewerkers in vaste dienst, maar ook veel uitzendkrachten. Zij willen meer roosterzekerheid. Ook zeggen ze dat ze zich minder gewaardeerd voelen dan de collega's in vaste dienst.

Zondagtoeslag

Albert Heijn heeft dinsdag een loonbod loonbod gedaan van tien procent. Dat vinden de bonden en medewerkers niet genoeg. De stakingen worden daarom opgevoerd.

Het supermarktbedrijf wil de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers verslechteren. De bonden willen alleen verder praten als dat idee van tafel gaat.

Albert Heijn wil bijvoorbeeld de zondagtoeslag verlagen. Dit zorgt volgens de FNV voor verdeeldheid tussen medewerkers die al in dienst zijn en nieuwe medewerkers. Daar gaan de bonden niet mee akkoord.

Lege schappen

De stakingen zijn ondertussen ook steeds meer zichtbaar voor klanten van de supermarkt. De winkelschappen raken leger en leger.

Een woordvoerster van Albert Heijn hoopt weer snel met de bonden om tafel te kunnen voor een oplossing. "Dit is supervervelend voor onze klanten en collega's. We willen graag in gesprek. De uitnodiging ligt er", zegt de woordvoerder.

