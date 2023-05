Steeds meer lege schappen bij Albert Heijn: 'Dan maar een andere winkel'

De winkelschappen van supermarkt Albert Heijn raken leger en leger. Al meer dan een week zijn de medewerkers van de distributiecentra aan het staken. En dat merken nu ook de klanten. "Pindakaas, groenten, fruit. Het is er allemaal niet", zegt een vrouw balend.

Met bijna lege boodschappenkarren lopen de AH-klanten in Bergen op Zoom naar hun auto. "Het was chaos. Alle schappen waren leeg, wij zijn omgedraaid", vertelt een vrouw. Een andere dame laat zien wat ze nog wel heeft kunnen halen. "Ik heb maar een klein tasje nu. Ik heb vooral groente. Ik was op zoek naar aardappelen, maar die waren er niet."

Meer loonsverhoging

De stakingen begonnen vorige week. Distributiemedewerkers eisen meer loonsverhoging, om de hoge inflatie te compenseren. Vakbond FNV wil dat de salarissen in een jaar structureel omhooggaan met 14 procent. Albert Heijn wilde eerst tot maximaal 8 procent loonsverhoging gaan, dinsdag werd dat verhoogd tot tien procent. Maar de medewerkers houden voet bij stuk.

De meeste klanten kunnen het wel begrijpen. "Meer loon geven, dan komt het wel goed. Albert Heijn verdient al meer dan genoeg", zegt een vrouw die met haar kar naar buiten loopt. Een ander vindt dat het wel mooi is geweest. "Het heeft zo’n grote impact. Ze houden geen rekening met wie er getroffen worden." Maar gelukkig zijn er ook nog andere supermarkten. "Dan maar naar de Jumbo", besluit een jongen.

