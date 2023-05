Tommy's dochter werd ontvoerd naar Litouwen, moeder moet de cel in

Yuna en Tommy. Tommy zag Yuna nog een keer in 2021 dankzij het programma Ontvoed. Volgende Vorige 1/2 Yuna en Tommy.

Tommy Roussen uit Den Bosch beleefde woensdag een prachtige dag in de rechtbank in Den Bosch. Zijn ex nam vier jaar geleden hun dochter Yuna mee naar Litouwen, maar de rechter oordeelde deze woensdag dat ze dat nooit had mogen doen. Ze kreeg een celstraf van drie maanden en een geldboete.

Tommy kwam al flink geëmotioneerd aan bij de rechtbank. Twee weken had hij na de zitting moeten wachten op de uitspraak van de rechter. Met een camerateam van Hart van Nederland in zijn kielzog en meerdere cameraploegen in de rechtszaal had hij genoeg aandacht voor zijn zaak. Als een leeuw vocht hij de afgelopen vier jaar om zijn dochter weer te zien en weer een vader voor haar te kunnen zijn. En de rechter gaf hem gelijk en dat leidde tot nog meer emoties. Samen met zijn huidige vrouw, tweede dochtertje en zijn moeder toonde hij zich blij en opgelucht. Simona krijgt boven op de drie maanden celstraf ook nog eens zeventien maanden voorwaardelijk. Die moet ze uitzitten als ze niet meewerkt aan het herstel van de relatie tussen vader en dochter. “Deze uitspraak is goed. Mijn ex Simona moet de cel in voor wat ze gedaan heeft. Door de hoge voorwaardelijke straf moet zij wel meewerken”, zo vertelde hij na afloop.

"Nu moet mijn ex wel meewerken."

Tommy is ondertussen weer getrouwd en met zijn nieuwe vrouw heeft hij een dochter van tien maanden. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn advocaat feliciteerden en knuffelden Tommy met deze mijlpaal. Al vier jaar mag Bosschenaar Roussen geen vader zijn voor zijn dochter Yuna. Het meisje is inmiddels zes jaar oud en woont bij haar moeder Simona in Litouwen. Daar gingen ze met z’n tweeën in 2019 voor vakantie naartoe, omdat Simona de relatie niet meer trok. Maar ze kwamen nooit meer terug. Voordat Tommy eindelijk voor de rechtbank in Den Bosch stond, had hij alles al geprobeerd om zijn dochter Yuna te kunnen zien. “Ik heb talloze procedures gevoerd, zowel in Litouwen als in Nederland, zonder resultaat”, vertelde hij twee weken geleden. “En met deze veroordeling van de rechter kan ik in Litouwen een nieuwe omgangsregeling vragen aan de rechter.”

"Ouders die in zo’n situatie zitten, verdienen meer steun."

Tommy wil de tijd dat zijn ex in de gevangenis zit, gebruiken om de band met zijn dochter te herstellen. Daarna moet er een goede regeling komen. “Het is fijn dat de rechter een flinke voorwaardelijke celstraf en een geldboete heeft opgelegd. Dan moet mijn ex wel meewerken.” Na de uitspraak raakte Tommy niet uitgepraat over het vonnis dat voor hem zo goed uitpakte. Weer maakte hij een rondje langs alle cameraploegen, inclusief die van RTL Boulevard, waar John van den Heuvel zich persoonlijk sterk maakte voor Roussen. Hij ging voor zijn programma Ontvoerd zelfs met Tommy naar Litouwen om zijn dochter en zijn ex op te sporen. Na deze uitspraak in Den Bosch is Tommy nog niet klaar. “Ik ga verder met mijn zaak in Litouwen en ik heb ook contact met Kamerleden over mijn zaak. Want ouders die in zo’n situatie zitten, verdienen meer steun. Litouwen zit nota bene in de Europese Unie en had beter mee moeten werken.” LEES OOK: Tommy's dochter werd ontvoerd naar Litouwen, 2 jaar cel tegen moeder geëist

Roussen moest verschillende media te woord staan, zoals RTL Boulevard.