Contant geld gaat voorlopig écht niet verdwijnen en dit is waarom

Tijdens een landelijke pinstoring werd dinsdag duidelijk hoe handig het is om contant geld op zak te hebben. Veel supermarkten werken tegenwoordig met scankassa's en ook bij de ouderwetse kassa's wordt vaak met de bankpas betaald. De pinstoring zorgde daardoor voor lange rijen voor de kassa's. Hoewel geld steeds meer digitaal wordt, zal contant geld volgens Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland voorlopig écht niet verdwijnen.

In de supermarkten stonden dinsdagmiddag lange rijen voor de kassa's. Ook andere winkels, zoals MediaMarkt, kwamen door verbindingsproblemen van de pinautomaten in de problemen. Mensen met contant geld hadden dus geluk, maar dat zijn er tegenwoordig steeds minder.

Uit cijfers van de Europese Centrale Bank blijkt namelijk dat Nederlanders van alle landen in de eurozone het minste cash op zak hebben. Dat komt volgens Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland door de manier waarop wij het geregeld hebben.

Pinnen goedkoper voor ondernemer

Pinnen is sneller en makkelijker voor de klant, maar voor ondernemers is het vaak ook goedkoper. Onderzoek van de KVK toont aan dat een pinbetaling een ondernemer 17 cent kost. Bij een contante betaling is dat gemiddeld 49 cent.

Hierbij zijn allerlei kosten voor de ondernemer meegerekend zoals wisselgeld bij de bank ophalen, geld bij de bank storten en bijvoorbeeld kosten van een geldlade. Bij een pinbetaling moet je denken aan de kosten van de pinbonnetjes en de pinautomaat. In het buitenland is een pinbetaling vaak duurder dan een contante betaling.

Tijdens een storing kun je altijd nog contant betalen, maar er zijn ook andere manieren. Zo kunnen ondernemers een QR-code aanmaken die klanten kunnen scannen. Daarna kunnen ze met een bankapp betalen. Ook zijn er mobiele pinapparaten die een andere netwerkverbinding gebruiken.

Contant niet te missen

Ondanks al deze digitale mogelijkheden zal contant geld in toekomst niet verdwijnen, denkt de betaalvereniging. "De consument wil contant geld niet missen en zolang dat het geval is, zal het niet verdwijnen", zegt Beugel.

Contant betalen heeft veel voordelen, weten budgetcoaches Elle Loijens uit Valkenswaard en Petra Verstappen uit Geldrop. "Je kunt jezelf veel beter grenzen opleggen als je contant betaalt. Spaarpotjes maken die je leeg ziet raken, helpt om minder uit te geven", vertelt Loijens.

Ze ziet daarom veel mensen met geldproblemen die graag contant betalen, maar dat wordt lastiger door winkels waar je alleen kunt pinnen. "Sommige mensen geven het daarom zelfs op om spaarpotjes te maken."

Technische taal te lastig

Daarnaast geeft laaggeletterdheid vaak grote problemen bij digitaal betalen. "Mensen die moeite hebben met lezen en geldproblemen hebben, willen het liefst contant betalen", vertelt Verstappen.

Toch kan dat niet bij alle winkels en dan liggen er problemen op de loer, volgens de budgetcoach. "Bij digitaal betalen komt vaak moeilijke taal kijken. Laaggeletterden snappen het ingewikkelde en technische taalgebruik soms niet."

De komende jaren kun je dus gewoon met flappen blijven betalen en die zijn tijdens storingen als dinsdag erg handig om lange rijen te voorkomen.

