Ook bij Philips dreigen de vakbonden nu met acties

Na de stakingen bij onder meer Albert Heijn dreigen vakbonden FNV en CNV nu ook met acties bij Philips. Het bedrijf heeft tot vrijdagmiddag de tijd om in te gaan op de eisen van de bonden.

"Ondanks meerdere onderhandelingsrondes zijn Philips en FNV het niet eens geworden over een nieuwe cao", zeggen de vakbonden. "Als de werkgever niet voor vrijdagmiddag op de eisen van de bonden ingaat, dan gaan de leden over tot acties. Dit zou voor het eerst in meer dan twintig jaar zijn dat leden bij Philips actievoeren", stelt FNV.

De vakbond heeft een loonsverhoging van een aantal procenten voorgesteld, met 290 euro als minimum per maand. "Zo gaan de collega's met lagere lonen er in verhouding meer op vooruit." Dit bod is niet door Philips opgepakt. Daarom willen de vakbonden nu dat de lonen meestijgen met de inflatie. Philips en de vakbond zijn het er ook niet over eens voor hoe lang de cao moet gelden.

Resultaten afschuiven op medewerkers

Volgens CNV onderhandelen de vakbonden en werkgever al vijf maanden over een nieuwe cao. "Tot nu toe zonder resultaat. Het struikblok is in hoeverre de slechte resultaten, onder andere door het apneu-fiasco, mogen worden afgeschoven op de medewerkers", zegt de bond.

CNV wijst erop dat er een grote reorganisatie loopt die alleen al in Nederland ruim 1900 banen gaat kosten. Dat heeft Philips in het eerste kwartaal al een besparing van ruim 100 miljoen euro opgeleverd. "Om dan ook nog de achterblijvers te laten bloeden via hun arbeidsvoorwaarden is buitenproportioneel."

Hoe eventuele acties bij Philips eruit gaan te zien, is nog niet bekend. Het bedrijf was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK: 300 medewerkers staken bij distributiecentrum Albert Heijn in Tilburg