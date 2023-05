Meer politiegeweld, vooral in Oost-Brabant flinke toename

Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Dat staat in een rapport dat de politie woensdag publiceerde. In Oost-Brabant steeg het geweld zelfs met 24 procent. Na Limburg (plus 42 procent) is Oost-Brabant de opvallendste uitschieter.

Het is het vierde jaar op rij dat het politiegeweld toeneemt. In Oost-Brabant steeg het aantal meldingen van 1611 naar 2003. Bij de eenheid Zeeland-West-Brabant steeg het aantal van 1093 naar 1318. Landelijk waren er 20.667 geweldsincidenten, een stijging van 18 procent.

Hoe het komt dat het aantal incidenten juist in Oost-Brabant zo hoog is, blijft onduidelijk. "Dat is niet onderzocht. Een verklaring zou kunnen zijn dat er in dit gebied meer gebeurt", vertelt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant.

Landelijke verklaringen zijn er wel. Een mogelijke verklaring voor de toename van de geweldscijfers is dat standpunten in de maatschappij verharden, stelt de politie in het rapport. "Burgers en overheid zijn steeds meer tegenover elkaar komen te staan. De vele protesten zorgen ervoor dat het vaker tot geweld komt." Ook moet er volgens de politie vaker worden opgetreden tegen mensen met verward gedrag.

Paauw is tevreden met de komst van het stroomstootwapen in 2022. "Het stroomstootwapen is een waardevolle aanvulling. In driekwart van de gevallen is dreigen al voldoende is om de situatie onder controle te krijgen. Dat betekent minder letsel en minder geweld."