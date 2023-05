Emile Roemer is helemaal gelukkig met 'buurmeisje' Limburg

Oud-SP-voorman Emile Roemer (60) uit Sambeek is nu al anderhalf jaar het gezicht van de provincie Limburg. Na zijn vertrek uit de landelijke politiek werd hij eerst nog waarnemend burgemeester van Heerlen en Alkmaar en daarna vond hij vast onderdak in het provinciehuis in Limburg. Als 'gouverneur', zoals ze een commissaris van de Koning daar noemen. Woensdag is hij te gast in het tv-programma 'KRAAK vraagt door'.

Roemer noemde het ooit een 'verliefdheid op het buurmeisje'. Zijn leven lang wandelde hij over de de dijk langs de Maas en zag hij aan de overkant Limburg liggen. Hij heeft het idee dat Limburg zijn liefde beantwoordt. "Ik heb daar geen klagen over. Het is hier inderdaad ons-kent-ons, maar als je jezelf geeft dan hoor je er net als in Brabant meteen bij." Vlak voor zijn aantreden was er veel politiek rumoer in het provinciehuis in Maastricht, omdat er sprake zou zijn van vriendjespolitiek, de schaduwkant van dat 'ons-kent-ons'. Het volledige college trad af, inclusief de gouverneur. Zelfs Johan Remkes werd naar Maastricht gehaald om orde op zaken te stellen. Roemer is nu de 'nieuwe bezem die schoon veegt'. Bij het orde houden in Provinciale Staten heeft hij nog weleens voordeel van zijn ervaring als onderwijzer, wat hij ook ooit was.

"Ik ben geen masochist. Er wordt nu zo hard op de persoon gespeeld."