Brandstichting in twee basisscholen: 23-jarige verdachte vrijgesproken

Een 23-jarige man is vrijgesproken van brandstichting in september 2021 bij basisschool Het Baken en de Nicolaasschool in zijn woonplaats Oss. Volgens de rechtbank kan ook iemand anders de dader zijn geweest. Er is wel genoeg bewijs voor vijf andere strafbare feiten, maar de rechtbank weet nog niet welke straf hij daarvoor krijgt.

Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs dat de 23-jarige verantwoordelijk is voor de schoolbranden. “Er is ook een ander scenario mogelijk. Een ander kan de branden ook hebben gesticht”, zegt de voorzitter van de rechtbank.

Tijdens een eerdere zitting bekende de verdachte dat hij de branden had gesticht. “Ja, ik was boos. Ik heb de schoolbranden gesticht”, zei hij toen. Maar diezelfde dag ontkende de verdachte dit weer. “Ik las bij Omroep Brabant over de schoolbranden,” zegt de man zacht, “maar ik heb ze niet gesticht.”

Vijf strafbare feiten

De 23-jarige man werd verdacht van nog vijf strafbare feiten. Daarvan zegt de rechtbank dat hij schuldig is. Hij heeft een aansteker uit een auto gestolen en daarmee een prullenbak in brand gestoken.

In augustus 2020 maakte hij een dollemansrit door Oss. Hij botste met zijn auto tegen een lantaarnpaal en reed door rood. Diezelfde avond reed hij met 90 kilometer per uur tegen een politieauto. In de auto van de verdachte werden meerdere flessen lachgas gevonden.

De officier van justitie zei tijdens de behandeling van de zaak: “Ik kan voor deze zeven feiten forse gevangenisstraffen eisen, maar dat ga ik niet doen. Zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid straalt van hem af." Justitie eiste daarom tbs met dwangverpleging.

Bijzonder vonnis

De voorzitter van de rechtbank sprak woensdag over een bijzondere zaak en legde nog geen straf op. Dat heeft te maken met de zware strafeis. Een tbs-maatregel met dwangverpleging is een forse straf voor een verdachte die is vrijgesproken van de twee zwaarste beschuldigingen, volgens de rechtbank.

De rechter wil daarom meer onderzoek. Tijdens een nieuwe zitting worden een psycholoog en een psychiater om advies gevraagd. Zij kunnen aangeven welke straf passend is voor de man. Wanneer de zaak weer voor de rechter komt, is nog niet bekend.