Marijn schreef lied als eerbetoon aan grootouders die de oorlog meemaakten

Marijn Krol uit Eerde is 25 jaar oud maar vindt het belangrijk dat de verhalen van de Tweede Wereldoorlog blijven worden verteld. Daarom schreef hij onder zijn artiestennaam 'Stuud' een lied als eerbetoon aan zijn opa en oma die jong waren tijdens de oorlog.

Aan De Kuilen ligt net buiten het dorp Eerde. Daar stond de boerderij van de opa van Marijn. Het ziet er nu anders uit dan toen. De oorspronkelijke boerderij is er niet meer. Er staat nu een ander huis. Zijn opa was ergens tussen de tien en de vijftien jaar oud toen hij daar woonde tijdens de oorlog.

“Mijn opa vertelde veel over de oorlog”, zegt Marijn. “Het meeste ging over het Rotterdamse meisje dat op de boerderij bleef. Ze kwam hier tijdens de hongerwinter aansterken. In Eerde was er eten. Ook de parachutisten die hier landden tijdens operatie Market Garden maakten veel indruk.”