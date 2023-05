Hulda graaft een tunnel en ontsnapt uit de gevangenis, mag dat eigenlijk?

Stel je zit een gevangenisstraf uit, zou jij dan broeden op een ontsnappingsplan? Bijna iedere gevangene droomt van de vrijheid. Slechts een enkeling doet daadwerkelijk een ontsnappingspoging en nog minder vaak is die succesvol. Hulda Kiel uit Boxtel lukte het wel. Bij haar bleef het niet alleen bij een droom.

Is ontsnappen uit de gevangenis strafbaar? Dat zie je in deze HOE..?

Hulda Kiel wordt ook wel de tunnelgraafster van Breda genoemd. In 2010 lukte het haar om te met een lepel een tunnel te graven en zo ontsnappen uit de vrouwengevangenis bij De Koepel in Breda.

Ze zat er een straf van acht jaar uit voor een dubbele poging tot moord. Met nog 21 maanden te gaan, vond ze het wel mooi geweest. Een kruipruimte zorgde uiteindelijk voor de oplossing.

Bijna betrapt

"Dat was simpel", zegt ze. "Ik werkte in de keuken aan de straatzijde. Daar kon ik ook 's nachts komen: soms een kwartier, soms een aantal minuten. De acht andere vrouwen in het huisje waarin ik woonde, hadden niets in de gaten. Een keer ben ik bijna betrapt, toen heb ik me muisstil gehouden in de kruipruimte."

Op carnavalszondag groef ze het laatste stukje van haar tunnel en kroop ze haar vrijheid tegemoet. Ze nam een taxi naar Boxtel en belandde uiteindelijk in Helmond, waar ze zich zes weken voor de politie wist te verstoppen. Uiteindelijk werd ze daar opgepakt. Ze verdween weer achter de tralies om de rest van haar straf uit zitten.

In de video zie je of ze extra straf kreeg voor haar ontsnapping.