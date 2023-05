Glory-kickbokser Mohammed J. blijft vastzitten voor drugs- en wapenhandel

Mohammed J. (26) uit Den Bosch blijft langer in de cel. De Nederlands-Marokkaanse kickbokser die vecht bij Glory, wordt verdacht van onder meer witwassen van geld en horloges, drugs- en wapenhandel. Tijdens een pro forma-zitting bleek donderdag dat het Openbaar Ministerie die verdenkingen baseert op berichten uit een cryptotelefoon.

Op 19 januari dit jaar werd de 26-jarige kickbokser aangehouden. Eerder die maand kreeg justitie een bericht binnen dat er een groot conflict is in het criminele circuit. Dat stelde de officier van justitie donderdag tijdens de pro forma-behandeling.

Het vermoeden bestaat dat J. betrokken is bij een ruzie over een gestolen partij cocaïne. Daarvoor zijn aan zijn adres een aantal 'waarschuwingen' gegeven: De voormalige slagerij van zijn vader aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch was tot twee keer toe het doelwit van een aanslag.

In juli 2021 werd er een handgranaat tegen de winkeldeur gegooid. Die raakte zwaar beschadigd net als een paar auto's in de omgeving. Een half jaar later, februari 2022 was het weer raak bij de slagerij. Hoewel de winkel net was verkocht door J. zijn vader zaten er negen kogelgaten in de deur. Daarbij bleef het niet. Kort na deze twee aanslagen ontplofte er ook een handgranaat bij een sportschool aan de Eendenkooi in Den Bosch. De Glory-kickbokser trainde hier enige tijd.

Serieuze verdenkingen

Het gaat volgens justitie in deze zaak niet om een verdachte die per ongeluk tegen de lamp is gelopen met een paar grammetjes cocaïne op zak. “Er zijn serieuze verdenkingen”, zei de officier. Het Openbaar Ministerie baseert de verdenkingen tegen de Glory-kickbokser met name op berichten uit een cryptotelefoon. Hij zou het hebben over de handel in cocaïne en dure horloges.

Maar volgens de advocaat van J. zijn die strafbare feiten niet zomaar te koppelen aan de 26-jarige Bosschenaar. "Het onderzoek begon inderdaad met aanslagen op de slagerij van zijn vader. Maar daar kwam geen link uit met Mohammed”, zegt Kuijpers. “Er is geen gram verdovende middelen in beslag genomen. Wel één Rolex. De hele zaak is gebaseerd op oude berichten. En Mohammed moet eerst nog maar aan die telefoon worden gekoppeld."

Einde carrière

Door zijn aanhouding, mistte J. het gevecht op 11 februari. Hij zou zijn comeback maken in het Duitse Essen. De Bosschenaar heeft een contract voor vier wedstrijden, dus hij heeft er nog twee te gaan. Die lijkt hij nu ook te gaan missen. Dat kan het einde van de professionele kickbokscarrière van J. betekenen.

Vanuit de PI in Limburg zei Mohammed: “Als ik die wedstrijden niet kan vechten, is er een grote kans dat mijn contract ontbonden wordt."

Desondanks besloot de rechtbank dat de Bosschenaar (26) vast blijft zitten. “De ernstige bezwaren en kans op herhaling zijn nog aanwezig. Op dit moment is er onvoldoende zicht op hoe een schorsing eruit zou kunnen zien”, motiveerde de rechtbank het besluit.

De volgende pro forma-zitting is op 18 juli.