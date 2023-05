Wapens, drugs en opgezette dieren gevonden: man (47) opgepakt

Een 47-jarige man uit Boekel is maandag in zijn huis aangehouden nadat daar hennep, wapens, drugs en een bijzondere verzameling van opgezette uitheemse dieren is gevonden. Dat meldt de politie.

De politie kwam het huis op het spoor na een melding van een mogelijke hennepkwekerij. Naast opgekweekte hennepplanten, vond ze ook verschillende wapens zoals vuurwapens en messen, softdrugs, harddrugs en munitie. Het is niet duidelijk welke opgezette uitheemse diersoorten er zijn gevonden, op foto's van de politie zijn onder meer een opgezette schildpad, de kaak van een haai en een vissenkop te zien. Knutselen met vuurwerk

Volgens de politie is in het huis ook 'geknutseld' met vuurwerk en andere explosieven. Daarom moest ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) eraan te pas komen om het huis te ontruimen. De Forensische Opsporing (FO) heeft onderzoek gedaan in het huis.