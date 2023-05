Man (52) doet valse melding over steekpartij, belde 112 vaker voor niets

Een 52-jarige man uit Beek en Donk is donderdagochtend opgepakt na het doen van een valse 112-melding. Hij vertelde aan de telefoon dat er in Helmond een zwaargewonde man op straat zou liggen met steekwonden in zijn hoofd. Maar er bleek dus niets aan de hand. Het was niet de eerste keer dat de man voor niets het noodnummer belde.

De agenten werden om negen uur naar de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond gestuurd. De man zei tegen de meldkamermedewerker dat er een steekpartij was geweest. Een man zou volgens hem in kritieke toestand op straat liggen. Meer valse meldingen

Na wat onderzoek van de politie bleek dat de man uit Beek en Donk al vaker valse meldingen heeft gedaan. Hij is aangehouden en wordt op het bureau verhoord. De politie neemt valse 112-meldingen hoog op. "Agenten die daar op afgaan, zijn niet inzetbaar voor een noodgevallen ergens anders, die wél echt gebeuren. Wij zien het doen van een valse melding als een misdrijf en nemen dit erg serieus", laat de politie weten.