Verkeer loopt compleet vast door ongelukken en werkzaamheden

Het verkeer in Brabant is donderdag aan het einde van de middag compleet vastgelopen door verschillende ongelukken en werkzaamheden. De N261 bij Waalwijk was bijna een uur dicht zodat hulpdiensten een automobilist konden reanimeren. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht stond een flinke file door een ongeval.

Er was tussen de knooppunten Batadorp en De Hogt één rijstrook dicht zodat de hulpdiensten erlangs konden. Rond kwart over vijf werd de A2 weer vrijgegeven. Bovendien is het op de snelwegen in West-Brabant erg druk doordat de Heinenoordtunnel (A29) dicht is vanwege werkzaamheden. Daardoor rijden automobilisten en truckers om via andere wegen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam stond rond kwart voor vijf net voor Dordrecht 25 kilometer file, en op de A17 bij Klaverpolder hadden automobilisten zelfs 35 minuten vertraging van Roosendaal naar Dordrecht. Slachtoffer overleden

De N261 bij Waalwijk werd rond vijf uur weer gedeeltelijk vrijgegeven. Weggebruikers die van Waalwijk richting Tilburg moeten, kunnen weer doorrijden. Die rijstroken waren eerder dicht zodat de traumahelikopter er kon landen. De andere kant op, is één rijstrook weer open. De hulpdiensten konden het slachtoffer dat gereanimeerd moest worden, helaas niet redden. LEES OOK: Meivakantie en tóch elke dag file op de A16 en A17, zo komt dat