Meivakantie en tóch elke dag file op de A16 en A17, zo komt dat

Ondanks de meivakantie kun je er deze week de klok op gelijkzetten. Elke ochtend, vaak al tegen zessen, en iedere namiddag ontstaan er files op de snelwegen A16 en A17 van West-Brabant naar Rotterdam en andersom. Als er dan ook nog eens een ongeluk gebeurt op deze wegen, dan kan het verkeer helemaal zijn lol op. “We komen extra in de knel te zitten.”

De A16 en de A17 zijn door Rijkswaterstaat aangewezen als omleidingsroute voor het verkeer van en naar Zuid-Holland. Dit is nodig, omdat de Heinenoordtunnel in de A29 tot maandagmorgen is afgesloten in beide richtingen.

"In vakanties en weekends is de druk op de weg minder."

“Om de hinder te beperken gaat de tunnel dicht tijdens vakanties, weekenden en nachten. Dan is de druk op de weg minder. We doen het liever niet, maar het is nodig, omdat de tunnel aan een grondige renovatie toe is”, verklaart een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Er is op de A16 een extra rijstrook gemaakt, maar zonder afsluiting kan het niet." “Over de werkzaamheden hebben we intensief overleg met verschillende betrokkenen, van gemeenten tot bedrijven en van vervoersmaatschappijen tot belangenorganisaties. Om het nog meer onder de aandacht te brengen, hebben we borden geplaatst, maken we gebruik van de (sociale) media en adverteren we”, vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Jan van Mourik, manager belangenbehartiging bij VNO-NCW Brabant Zeeland, is op zijn zachtst gezegd niet blij met de afsluiting van de tunnel. Hij zit niet te wachten op, zoals hij het noemt, nieuwe verkeerschaos: “Er hoeft maar even iets te gebeuren op de A16 en de A17 en het verkeer komt nog meer in de knel te zitten.”

“Er is veel te weinig capaciteit om in Brabant de verkeersdrukte te kunnen opvangen. Ga weer wegen aanleggen”, is zijn smeekbede. Van Mourik beseft dat dit op de korte termijn onmogelijk is. Hij houdt zijn hart vast voor komende zomer, wanneer de Haringvlietbrug in de A29 op slot gaat voor een grondige opknapbeurt: “Ik zie dat met angst en beven tegemoet.” VNO-NCW, de organisatie van Van Mourik, zit overigens niet stil. “We zijn al in overleg met bijvoorbeeld bedrijven op het industrieterrein in Moerdijk om werktijden aan te passen. Het verkeer moet gewoon beter worden verdeeld over de wegen.”

"We blijven kijken naar wat we nog meer kunnen doen."

De woordvoerder van Rijkswaterstaat klinkt dit als muziek in de oren: “Ook wij praten met bedrijven en wijzen dan onder meer op thuiswerken als dat kan. Tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug zal bovendien een pontje speciaal voor (brom)fietsers gaan varen. Ondertussen blijven we kijken wat we nog meer kunnen doen. Maar ja, op een gegeven moment houdt het op.” De gemeente Moerdijk laat weten dat het ‘helaas niet te vermijden is’ dat er files ontstaan en dat het verkeer dan sluiproutes zoekt op haar grondgebied. Ze gaat onderzoeken of er extra maatregelen nodig zijn voor de grote zomerafsluiting van de Haringvlietbrug en, aansluitend, andermaal de Heinenoordtunnel. Met bedrijven, verenigd in Brabant Mobiliteitsnetwerk, overlegt ze al over bijvoorbeeld deelauto’s en carpoolen. Ook is er een beloningssysteem bedacht voor mensen die in plaats van de auto de fiets of het openbaar vervoer nemen. De Nederlandse Spoorwegen denken ook mee: zij zetten op drukkere momenten langere treinen in. Kijk hier wat de plannen zijn voor de Haringvlietbrug: