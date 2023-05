Spoor bij Geffen was al verzakt, situatie kritiek door gravende dassen

Het spoor was al aan het verzakken en het risico op ontsporing van een trein nam toe. Dat vertelt Yorick Valk, bouwmanager bij ProRail, aan Omroep Brabant. Opnieuw zorgen dassen voor een gevaarlijke situatie. Bij Geffen is de spoorbeheerder druk bezig met het verjagen van de dassen en het herstellen van het spoor.

Het is druk met oranje hesjes en graafmachines op en rondom het spoor bij Geffen. Treinen zie je niet, want die rijden niet tussen Den Bosch en Oss door de dassen en geplande werkzaamheden. In Geffen was de situatie kritiek weet Yorick Val te vertellen. “De dassenburcht moest hier echt verwijderd worden. Het pad langs het spoor was al flink verzakt en ook het spoor zelf was langzaam aan het wegzakken.” Twee jaar geleden ontdekte ProRail de dassenburcht langs het spoor en daarom mochten treinen daar sinds die tijd maar tachtig kilometer per uur rijden.

"Als je daar met een wiel overheen rijdt heb je kans op een ontsporing."

“De afgelopen weken werd de snelheid verlaagd naar veertig kilometer per uur. De situatie was ernstig. We zitten hier namelijk met een bocht en dan zijn verzakkingen extra gevaarlijk. Als je daar met een wiel overheen rijdt, heb je kans op een ontsporing. De trein wil namelijk rechtdoor terwijl het spoor naar links gaat.” Valk wil benadrukken dat reizigers geen gevaar hebben gelopen. In maart legden dassen bij Esch het treinverkeer op een van de drukste stukken spoor plat. Zaterdag werd bij Berghem een dassenburcht die gevaar opleverde verwijderd en nu is Geffen dus aan de beurt. “Er zijn nog meer locaties in Brabant waar dassen zitten. Maar qua calamiteiten, plekken die dus echt gevaar opleveren, hebben we het nu hier wel gehad.” Volgens Valk is het wachten op vergunningen om de andere dassenburchten in Brabant ook te verwijderen. Zonder vergunning mag ProRail de beschermde dieren namelijk niet verstoren.

"Nu kijken we met een camera of er nog een das verstopt zit.”

Dat het allemaal volgens de regels moet gaan, zien we in Geffen. Onder het toeziend oog van een ecoloog van Stichting Das & Boom wordt de dassenburcht gang voor gang afgegraven. “Eerder deze week hebben we hekken geplaatst zodat de das wel weg kan, maar niet terug. Nu kijken we met een camera of er nog een das verstopt zit.” Als het beestje echt weg is, kunnen de gangen dichtgegooid worden zodat de grond onder het spoor weer stevig is. Honderden meters verderop heeft Prorail samen met een ecoloog een nieuwe dassenburcht gebouwd. Beschut achter bosjes en een wand van takken hebben ze een berg zand met daarin pvc-pijpen aangelegd. Daar kunnen de dassen verblijven, maar het is de grote vraag of ze dat ook gaan doen. Maandagochtend moeten de treinen tussen Den Bosch en Oss weer rijden. De dassenburcht moet vrijdag helemaal dicht zijn. ProRail heeft het weekend nog nodig om het spoor te herstellen.

Ecoloog bekijkt of er nog een das aanwezig is (foto: ANP/ Rob Engelaar)