Ontsnapte schapen bezorgen agenten handenvol werk én stroomschokken

Agenten die ontsnapte schapen wilden helpen, vrijdagmorgen vroeg in Empel bij Den Bosch, hebben dat geweten. Bij de poging om twee schapen terug te brengen naar hun kudde, liepen ze stroomschokken op omdat om een weiland schrikdraad was gespannen. De politie schrijft erover in een bericht op Facebook.

Een politiewagen reed vrijdagmorgen over de Empelsedijk in Empel toen agenten zagen dat er een schaap was ontsnapt uit een kudde. De dieren waren aan het grazen over een afgesloten stuk grond naast de dijk. In de poging het schaap te vangen en weer bij zijn soortgenoten te zetten, raakte het arme dier verstrikt in het hekwerk.

Schokkende ervaring

De agenten wisten het dier te bevrijden. Dit was wel, zoals de politie dat omschrijft, 'minutenlang een behoorlijk schokkende ervaring'. Het hekwerk stond namelijk onder stroom.

Met deze bevrijdingsoperatie waren de agenten er nog niet, want ondertussen was een ander schaap ontsnapt. Nadat ook dit dier was gevangen en herenigd met de kudde, moest het hekwerk worden hersteld. De agenten slaagden daar op provisorische wijze in. Andermaal kregen ze wat schokken te verwerken.

Voor zover bekend hebben schapen en agenten geen blijvende gevolgen overgehouden aan de gebeurtenissen.