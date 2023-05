Dronken man die dodenherdenking verstoorde krijgt hulp

De dronken man die donderdagavond de dodenherdenking in Breda verstoorde heeft meerdere bekeuringen gekregen en een gebiedsverbod. Een agent en een man uit het publiek voerden de 60-jarige man af toen hij de twee minuten stilte in het Stadspark Valkenberg verstoorde. Ook is de man aangemeld bij hulpinstanties, omdat hij nogal verward leek.

Precies om acht uur, toen de twee minuten stilte begon, stapte de dronken man naar voren om zijn verhaal te vertellen. Honderden mensen waren getuige van zijn actie, onder wie veel kinderen. Voorzitter Carel Hubert van de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda leidde de ceremonie. “Ik had die man nog niet eerder gezien, maar andere mensen wel, begreep ik. Hij had blijkbaar al eerder mensen lastiggevallen.” Hubert denkt dat de man, ondanks dat hij stomdronken was, toch bewust precies om acht uur naar voren stapte om aandacht te vragen voor zijn verhaal. De man schreeuwde dat hij tien jaar in het leger had gezeten en 'dingen moest doen waar de honden geen brood van lusten'. Op de beelden van BredaNu is te zien hoe de man midden tussen de mensen zijn verhaal gaat doen. Omstanders proberen wel de stilte te respecteren, maar kijken ongemakkelijk naar de situatie.

