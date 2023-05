'Iemand vanaf brug in water geduwd', kinderen waarschuwen politie

1/4 De persoon naar wie in Tilburg wordt gezocht, is mogelijk vanaf een fietsbrug in het water van het Wilhelminakanaal geduwd. Kinderen hadden dit gezien bij de Voldijk en ze alarmeerden de politie. Direct begon een enorme zoekactie.

De politie kreeg de melding rond kwart over elf vrijdagmorgen. Er wordt bij de zoekactie onder meer een politiehelikopter ingezet. Rijkswaterstaat heeft het scheepvaartverkeer stilgelegd. Ook is een pompgemaal uitgeschakeld, zodat er tijdelijk minder stroming in het kanaal is.

Tijdens de zoekactie is de fietsbrug bij de Voldijk afgesloten. De brandweer heeft duikers en een boot ingezet, maar vond niemand en is met haar werk gestopt. Vanuit Vlissingen is een politieboot met sonar, van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen, onderweg om de bodem af te zoeken. Ondertussen worden ook camerabeelden bekeken waarop mogelijk de scooter te zien is.

Mogelijk is een scooter met bestuurder betrokken bij de manier waarop de persoon in het water terecht is gekomen. Dit liet de politie eerder op de dag weten. Via Burgernet werd tot half drie vrijdagmiddag gevraagd uit te kijken naar een gele scooter en de bestuurder. Maar dat wil volgens een woordvoerder van de politie niet zeggen dat scooter en/of bestuurder is gevonden: "Burgernet komt in beeld bij echte, acute spoedsituaties en wordt na een tijdje afgeschaald."