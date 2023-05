Man steekt zijn eigen huis in brand: half jaar de gevangenis in

Een man van 60 heeft een gevangenisstraf van een half jaar gekregen, omdat hij zijn huis in Waalwijk in brand heeft gestoken. De rechtbank in Breda heeft dit bepaald. Er was een jaar cel geëist. De man komt onder voorwaarden vrij, omdat hij al zes maanden in de cel heeft gezeten.

De rechter besloot dat de man uit Waalwijk drie jaar onder toezicht van de reclassering moet komen om de maatschappij tegen hem te beschermen. Als hij tijdens deze periode weer in de fout gaat, dan wachten hem nog eens zes maanden cel. De zwakbegaafde man zal worden geplaatst in een instelling voor begeleid of beschermd wonen. De man uit Waalwijk bekende direct dat hij vorig jaar november met een aansteker in zijn huis aan de Mgr. Prinsenstraat brand had gesticht. Zijn bovenbuurman kwam met de schrik vrij. Volgens de politie maakte hij bij zijn aanhouding een verwarde indruk. Zijn advocaat noemde de daad van zijn cliënt een 'schreeuw om aandacht'.

Politie en brandweer kwamen op de melding af (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties).