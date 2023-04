Brand in huis in Waalwijk: celstraf geëist tegen 60-jarige bewoner

Tegen een man van 60 uit Waalwijk is maandag bij de rechtbank in Breda een jaar cel geëist. Volgens de officier van justitie heeft hij vorig jaar november brand gesticht in het huis aan de Mgr. Prinsenstraat waar hij toen woonde.

De verdachte zou ook drie jaar onder toezicht van de reclassering moeten komen om de maatschappij tegen hem te beschermen. Volgens de politie maakte de man bij zijn aanhouding een verwarde indruk.

Bovenbuurman had veel geluk

Hij woonde op de begane grond. Hier brak in de ochtend van zaterdag 12 november de brand uit. Hulpverleners hielpen de bewoner van de bovenwoning, Ruben van Beijnen, op tijd naar buiten te komen. Bij hem zat de schrik er goed in: "Ik heb heel veel geluk gehad dat het bij rookschade is gebleven. Het had zomaar over kunnen slaan."

Nog gekleed in zijn pyjama vertelde hij: "Ik lag te slapen en hoorde dat er hard op de deur werd gebonsd. Toen ik beneden kwam, stond de straat helemaal vol en had ik pas door wat er aan de hand was. Toen heb ik gauw mijn kat gepakt en ook mijn konijn is gered."

Geen schadevergoeding

De verdachte was niet bij de rechtszaak. Zijn advocaat, zijn broer en diens vrouw wel. Volgens de officier van justitie is een celstraf van een jaar nodig, omdat hij met de brandstichting groot gevaar heeft veroorzaakt.

Ook zou er dan genoeg tijd zijn om met de reclassering goede afspraken te maken over begeleid wonen of een andere opvang wanneer hij vrijkomt. Die zouden voor de gehele proeftijd van drie jaar moeten gelden.

De verdachte zou zijn overbuurman ook een schadevergoeding van ruim 1500 euro moeten betalen. Woningcorporatie Casade in Waalwijk, die de woningen verhuurt, wilde hem laten opdraaien voor een bedrag van ruim 80.000 euro. De officier van justitie stemde hiermee niet in.

