Trompetteren in naam van God: zo ontstonden de harmonieën

Al 200 jaar marcheert de harmonie met trompetgeschal en op het ritme van de grote trom door de straten van Brabant. Een lange stoet die het publiek trakteert op muziek. Het mag tegenwoordig misschien een tikkeltje oubollig aandoen, maar de harmonie is nog altijd springlevend. Vorig jaar telde Brabant 355 harmonieverenigingen met ruim 18.000 muzikanten. Hoe zijn harmonieën ontstaan? En ging het er wel zo harmonieus aan toe als de naam doet vermoeden?

Enkele eeuwenoude ontwikkelingen staan aan de wieg van wat we nu nog steeds als de harmonie kennen, vertelt cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. "In de Middeleeuwen waren er stadsmuzikanten, de zogenoemde pijpers. Zij vertegenwoordigden hun stad."

"Deze stadspijpers bliezen op een houten instrument. Dat deden ze als de stadspoorten 's avonds dichtgingen, als er gevaar was of brand, maar ook bij feestelijke intochten. Dat laatste zie je bij de harmonie ook. Zij brengen een muzikaal eerbetoon bij een jubileum of een trouwerij."

"Vroeger had ook iedere soldatengroep zijn eigen muziek", vervolgt Rooijakkers. "Op slagvelden waren complete orkesten. Zo wist je waar de Engelsen en de Fransen zaten. Oorlog voeren ging destijds helemaal op muziek. De militairen marcheerden op muziek. Het signaal om aan te vallen was ook melodieus. De doden werden met muziek begraven. Harmonieën hebben nog altijd een beetje een militaristisch karakter. Ze marcheren nog steeds in uniform."