Zoektocht gestopt naar man die in water zou zijn geduwd

De zoektocht naar iemand die vrijdag in Tilburg in het kanaal zou zijn geduwd is gestopt. Dat meldt de politie. Na onderzoek met een sonarboot werd niemand gevonden. Kinderen zeiden eerder op de dag te hebben gezien dat er iemand bij de Voldijk in het water werd geduwd. Er werd direct een grote zoektocht gestart.

