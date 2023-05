Auto raast over vluchtstrook en knalt op vrachtwagen, A27 dicht

De A27 is vrijdagavond dicht in de rijrichting Gorinchem na een hevige botsing bij Geertruidenberg. Een auto die tijdens een file over de vluchtstrook reed is op hoge snelheid met een vrachtwagen gebotst. Een van de inzittenden is op de vlucht geslagen en wordt nog altijd gezocht.

De andere inzittende raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is aangehouden. Er zoekt onder meer een politiehelikopter naar de gevluchte verdachte. Agenten die in de file stonden op de snelweg zagen het ongeval gebeuren. Zij zagen de auto op de vluchtstrook rijden, waarna ze besloten om achter de wagen aan te rijden. Vervolgens zagen de agenten de auto op de vrachtwagen botsen. Drukte

Verkeer wordt aangeraden om te rijden via de omleiding. Dat kan via Eindhoven (A58 ). 's Middags was het ook al raak op de A16 richting Rotterdam, die tot acht uur 's avonds gesloten was. Dat leidde tot veel files in West-Brabant, waar het later op de avond dus opnieuw misging op de A27.

Foto: SQ Vision.

