Auto raast over vluchtstrook en knalt op vrachtwagen, een inzittende vlucht

De A27 werd vrijdagavond afgesloten in de richting Gorinchem na een fikse botsing bij Geertruidenberg. Een automobilist die tijdens een file over de vluchtstrook reed, botste op hoge snelheid tegen een vrachtwagen. Een van de inzittenden vluchtte en was zaterdagochtend nog altijd spoorloos.

Ron Vorstermans & Peter de Bekker Geschreven door

Agenten die in de file stonden op de snelweg zagen de crash gebeuren. Zij zagen de automobilist op de vluchtstrook rijden, waarna ze besloten om achter de auto aan te rijden. Vervolgens zagen de agenten de auto op de vrachtwagen botsen. Brand

De auto vatte daarna vlam, maar twee inzittenden konden op tijd uit de auto komen. Met de politiehelikopter is nog gezocht naar de man die ervandoor ging, maar hij werd niet meer teruggevonden. De andere inzittende, een 27-jarige Rotterdammer, was gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Daar werd hij aangehouden vanwege het veroorzaken van het ongeluk. Omleiding

Het verkeer op de A17 werd na het ongeluk omgeleid.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...